12 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции

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В центральной части Турции, в провинции Йозгат, произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого 12 человек погибли, еще 19 получили различные травмы. Об этом сообщает A Haber.

Уточняется, что автобус во время движения слетел в овраг. Бригады скорой помощи доставили пострадавших пассажиров в государственную больницу Соргуна.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан заявил, что причина аварии будет установлена в ходе расследования, о начале которого сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, в результате чего пострадали 16 человек, 15 из них – дети.

В связи с произошедшим ДТП было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

До этого автобус со школьниками перевернулся в префектуре Кагосима в Японии, в результате чего 7 человек госпитализировали. В нем находилась команда старшеклассников по футболу. Всего в салоне был 31 человек.