10 человек погибли в Таджикистане после того, как грузовик врезался в дома

Фото: ТАСС/Дидор Садуллоев

Серьезное ДТП произошло накануне вечером на юге Таджикистана, сообщает РИА Новости. На трассе Душанбе – Куляб – Хорог грузовик "Дулан" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома.

Пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи сообщил, что жертвами аварии стали 10 человек. Еще 14 граждан пострадали. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Уточняется, что авария произошла в городе Кулябеу рынка Сомони. У грузовика, который спускался под уклон, произошел отказ тормозной системы. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место ЧП выехали главы МВД, КЧС, минздрава, председатель Хатлонской области и другие официальные лица.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

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