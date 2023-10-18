Путин отверг обвинения в пророссийской позиции премьера Венгрии

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Владимир Путин назвал ерундой обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он пророссийский политик.

"Он провенгерский политик", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Поэтому они ему завидуют и за это нападают на него, добавил Путин.

"А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", – заключил российский лидер.

По его мнению, такого мужества сейчас многие политики Европы лишены.

Президент встретился с премьер-министром Венгрии на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в условиях санкций. Венгерский премьер заявил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой и заинтересован в продолжении экономического сотрудничества.

По его словам, для Венгрии приоритетом является прекращение притока беженцев и военных действий по соседству со страной.

Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае