Мужчину задержали за стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину задержали после стрельбы в торговом центре на Михневской улице на юге Москвы, сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Восточном Бирюлеве. Словесный конфликт между мужчиной, женщиной и группой граждан, состоящих из трех человек, закончился тем, что один из участников конфликта выстрелил несколько раз в сторону оппонента.

Затем участники инцидента покинули место происшествия, а пострадавший госпитализирован. Личность стрелка установлена, его уже задержали, уточнили в столичной прокуратуре.

"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения мужчине телесных повреждений", – комментируют произошедшее в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также привлечения фигуранта к уголовной ответственности.

Ранее по факту разбойного нападения на водителя в Марьине возбудили уголовное дело. Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю. Как отметили в столичной прокуратуре, это произошло на улице Донецкой.

"Московский патруль": в суд доставили забившего до смерти человека у ТЦ мужчину