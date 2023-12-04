Мэр Иркутска заявил о готовности помочь семье убитого подростка

Фото: телеграм-канал "Руслан Болотов"

Администрация Иркутска окажет помощь семье подростка, которого убили на остановке общественного транспорта. Об этом заявил мэр города Руслан Болотов.

"Со своей стороны обязательно окажем семье погибшего необходимую помощь", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с этим глава города выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что поручил специалистам профильного комитета усилить профилактическую работу в школах. С детьми планируют провести разъяснительные лекции.

Инцидент произошел 2 декабря. Между молодыми людьми случился конфликт, в результате которого 15-летнему подростку было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Он скончался на месте происшествия.

По делу об убийстве молодого человека следователи задержали шесть человек. Подозреваемым в расправе над подростком оказался 15-летний фигурант. В соцсетях сообщалось, что причиной убийства мог стать просмотренный школьникам сериал, однако нанесший ножевые ранения заявил, что не смотрел его.

