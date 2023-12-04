04 декабря, 06:54Происшествия
Шесть человек задержали в Иркутске по делу об убийстве подростка – СК
Фото: телеграм-канал "Следком38"
Следователи задержали шесть человек по делу об убийстве несовершеннолетнего в Иркутске. Также было изъято орудие убийства – нож. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Иркутской области.
Инцидент произошел 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской. Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 15-летнему подростку было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Он скончался на месте происшествия.
Был задержан в том числе предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего, им оказался 15-летний житель Иркутска. Следователи проводят допрос задержанного и иных участников конфликта, выясняются мотивы преступления.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Хулиганство". В данный момент проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что правоохранители в Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве бабушки. Специалисты проводят осмотр места случившегося. Задержанного планируют доставить к следователям для допроса.
До этого стало известно, что женщина, которая убила младенца 44 ударами ножом в поезде на Московском центральном кольце (МЦК) сразу после родов, получила три года колонии.
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