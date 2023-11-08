Очевидец рассказал о нападении мужчины с мачете на семью в Люберцах

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Напавший на женщину и подростка в подмосковных Люберцах мужчина мог быть в состоянии наркотического опьянения, предположил очевидец происшествия, сообщает телеканал "360".

"Он, видимо, в наркотическом опьянении был, махал этим мачете против просто всех проходящих у него на пути", – указал свидетель.

Другой очевидец уточнил, что нападавший шел по улице и звал свою мать.

"Мы стояли на светофоре, когда он шел с мачете. В какой-то момент он сказал: "Где моя мама?" Видимо, был под чем-то", – предположил он.

Местный житель напал на женщину и 14-летнего подростка в подмосковных Люберцах 8 ноября. Он нанес пострадавшим резаные раны, уточнили оперативные службы.

По предварительной информации, нападение произошло рядом с отделом судебных приставов. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики и вышел на улицу. После этого он заметил злоумышленника и применил табельное оружие и наручники.

По факту покушения на убийство двух человек следователями возбуждено уголовное дело.

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