В России могут появиться чипсы, одеколоны и тетради под брендом "Слово пацана"

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Пять заявок на регистрацию товарного знака "Слово пацана" поступило в Роспатент, пишут "Ведомости".

Соответствующие заявки начали размещать представители бизнеса из разных регионов на фоне популярности сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который снял режиссер Жора Крыжовников. Четыре из пяти обращений были присланы частными предпринимателями и малым бизнесом.

Столичная фирма "Ритейл медиа" планирует выпускать под брендом "Слово пацана" шампуни, одеколоны, ручной инструмент (бритвы и другое), тарелки, а также продовольственные товары. В их число, согласно классификации товарных позиций, могут войти сосиски, чипсы, чай, вода, соки, энергетические напитки и другое.

На этот же товарный знак в классе безалкогольных и слабоалкогольных напитков претендует "Первая ремесленная пивоварня" из Новосибирска, а хабаровский предприниматель Петр Емельянов планирует выпускать настольные игры и семечки.



Заявку на регистрацию бренда прислало и издательство "Эксмо". Оно входит в издательскую группу, в которой имеется издательство, владеющее правами на выпуск книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х". "Эксмо" планирует выпускать электронику, канцелярские принадлежности, тетради, ручки, одежду и многое другое.

Ранее сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что подростки не подражают героям картины. По его словам, в 99% случаев информация о связи происшествий с кинопроизведением была лишь манипуляцией. Также он обещал рассмотреть возможность подавать в суд на СМИ, "чтобы другим неповадно было".

До этого председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина попросила Роскомнадзор и Следственный комитет РФ проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позже в РКН подтвердили, что проверка не выявила в нем нарушений законодательства РФ.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

Сериал "Цикады" вышел на российских стримингах