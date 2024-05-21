Мишустин ознакомился с новыми автомобилями Volga на выставке

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил стенд Volga в рамках осмотра выставки Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2024), где впервые представили новую линейку автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

Машины будут выпускаться в трех классах: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D.

Все модели имеют современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатую автоматическую коробку передач. В автомобилях установили интеллектуальные системы помощи водителю. Выпускать машины начнут в 2024 году, с 2025 года их будут производить в режиме полного цикла.

Вместе с тем Мишустин призвал локализовать производство не технологически сложных деталей автомобиля.

"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что производство композитных материалов уже налажено.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что новая "Волга" получит современный дизайн после перезапуска производства. Современный облик сохранит логотип "с оленем", а решетка радиатора, возможно, будет иметь некоторое сходство с предыдущими легендарными моделями "Волги", говорил он. По словам Мантурова, запустить линию могут уже в середине 2024 года.

