Перезапущенная "Волга" получит современный дизайн – Минпромторг

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новая "Волга" получит современный дизайн после перезапуска производства. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решения, имеется в виду с мая 2023 года", – сказал он.

Современный облик сохранит логотип "с оленем", а решетка радиатора возможно будет иметь некоторое сходство с предыдущими легендарными моделями "Волги", подчеркнул Мантуров.

По его словам, запустить линию могут уже в середине 2024 года. О том, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года, ранее уже заявил Мантуров. Тогда переговоры находились на уровне поиска технологического партнера.

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