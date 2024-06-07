07 июня, 16:00Технологии
Директор Института развития интернета Гореславский рассказал о предпочтениях аудитории
Директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал, какой контент выбирают современные пользователи Сети. По его словам, большая часть россиян отдают предпочтение видео, над которыми нужно подумать.
В качестве примера он привел возросший интерес к документальному кино.
Большое интервью с гендиректором Института развития интернета Алексеем Гореславским смотрите 7 июня в 18:30 на телеканале Москва 24.
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