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07 июня, 16:00

Технологии

Директор Института развития интернета Гореславский рассказал о предпочтениях аудитории

Директор Института развития интернета Гореславский рассказал о предпочтениях аудитории

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Директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал, какой контент выбирают современные пользователи Сети. По его словам, большая часть россиян отдают предпочтение видео, над которыми нужно подумать.

В качестве примера он привел возросший интерес к документальному кино.

Большое интервью с гендиректором Института развития интернета Алексеем Гореславским смотрите 7 июня в 18:30 на телеканале Москва 24.

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