В Литве отказались запретить поездки граждан России и Белоруссии на родину

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Сейм Литвы не принял предложение по ограничению поездок граждан России и Белоруссии на родину. Об этом сообщается в телеграм-канале "Sputnik Литва".

За лишение россиян и белорусов разрешения на временное проживание при поездке в родную страну чаще одного раза в год проголосовали 20 депутатов. Против такого решения высказались 47 парламентариев, а воздержаться решили 45.

Вместе с тем за предложение разрешить поездки раз в три месяца свой голос отдал 41 депутат, против проголосовали 37, еще 39 не стали принимать участие в обсуждении.

Как подчеркнул депутат сейма Каспарс Адомайтис, такое предложение является не совсем адекватным, так как затрагивает узкий круг путешественников.

"Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Их тоже можно вербовать, независимо от национальности", – добавил он.

Ранее литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками (ГРЗ). Его задержали на пункте пропуска "Мядининкай" 11 марта. За рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который собирался выехать из Литвы и продолжить путь в Белоруссии.

