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Американский разведывательный дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 обнаружили над Черным морем. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

По данным ресурса, дрон вылетел с южной части острова Сицилия, затем он пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, а после оказался над Черным морем. К 7:30 по московскому времени БПЛА продолжает находиться в зоне над морем, а именно к югу от Новороссийска.

Ранее американский военный эксперт Гай Маккардл оказался удивлен способностями российских мини-дронов для истребителя пятого поколения Су-57. Специалист отметил, что истребитель способен развивать скорость до двух Махов, в теории запуск БПЛА на такой высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности.

До этого американское издание заявило, что российский истребитель Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи. Одним из главных его преимуществ является возможность использовать ракету Р-37М, показавшую высокую эффективность в спецоперации.

