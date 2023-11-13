В СФ уверены, что производство Checkmate повысит боевой потенциал РФ

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Производство самолетов типа Checkmate повысит боевой потенциал России. Об этом написал первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем телеграм-канале.

По его словам, боевой потенциал вырастет на фоне продолжающего высокого мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в ходе проведения спецоперации на Украине.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" заявили, что началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Конструкторскую документацию передали на завод-изготовитель. Установочную партию самолетов Checkmate планируют изготовить в 2026 году.

Кроме того, опытный образец Checkmate могут выпустить до конца 2025 года. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российским истребителем заинтересовались в том числе заказчики из других стран.

На авиасалоне в Дубае представили истребитель Checkmate