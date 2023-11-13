Опытный образец истребителя Checkmate могут выпустить до конца 2025 года

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Опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate могут представить до конца 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Он уточнил, что российским истребителем заинтересовались в том числе заказчики из других государств.

Легкий тактический самолет (ЛТС) "Шах и Мат" (Checkmate) создается для возможного экспорта в страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Индию. Кроме того, его разрабатывают в качестве предложения для ВКС России.

Checkmate представили в июле 2021-го на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера прошла в том же году на выставке Dubai Airshow.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" объявили о начале подготовки производства первых образцов истребителей Checkmate. На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета.