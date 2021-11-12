В России сформировали технический облик новейшего истребителя Checkmate

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate сформирован. Об этом рассказал ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Идет активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация", – сказал он.

Глава "Ростеха" отметил, что Checkmate будет оборудован передовой авионикой и системой радиоэлектронной борьбы, а открытая архитектура позволит адаптировать машину под конкретного заказчика.

Серийное производство нового российского истребителя может начаться в 2025–2026 году, об этом ранее рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Новейший легкий многоцелевой истребитель представили публике в первый день работы Международного авиасалона МАКС-2021.

До этого Checkmate был презентован Владимиру Путину, который смог его увидеть первым после конструкторов. Президенту рассказали, что самолет разрабатывался с использованием новейших технологий и не имеет аналогов.