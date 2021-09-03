Мантуров заявил о готовности России создать истребитель Checkmate за свой счет

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Фото: kremlin.ru
Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, данный проект не зависит от иностранного финансирования, однако участие в нем зарубежных инвесторов не исключается.
"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК", – приводит слова главы Минпромторга РИА Новости.
Мантуров также пояснил, что иностранцы смогут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.
Новейший легкий многоцелевой истребитель представили публике в первый день работы Международного авиасалона МАКС-2021.
До этого Checkmate был презентован Владимиру Путину, который смог его увидеть первым после конструкторов. Президенту рассказали, что самолет разрабатывался с использованием новейших технологий и не имеет аналогов.
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