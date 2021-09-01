В конце года состоятся первые полеты самолета с двигателем от Aurus

07:20
Фото: ciam.ru
Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, планируют запустить в небо в конце 2021 или начале 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Создан двигатель в конструктивном облике два, осенью установим его на Як-18Т и начнем пробежки. Потом подлеты. В конце этого – начале следующего года самолет выполнит первые полеты", – уточнил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова Михаил Гордин.
Специалист также заявил, что двигатель будет адаптирован и для легких самолетов акробатической категории. Разработка будет произведена, по предварительным оценкам, к предстоящей зиме.
Михаил Гордин подчеркнул, что двигатель АПД-500 могут либо отдать в штучное производство, либо организовать серийный выпуск. В последнем случае процесс должен предваряться опытно-конструкторской работой сроком до 2,5 лет.
В мае глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки начала производства внедорожников Aurus. По словам представителя кабмина, выпуск машин запланирован на 2022 год. В продажу поступят 300-350 автомобилей премиум-класса.
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