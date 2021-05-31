В Минпромторге рассказали, когда начнется производство внедорожника Aurus

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Выпуск внедорожника Aurus начнется в будущем году, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Одной из самых ожидаемых новинок будет запуск в следующем году производства внедорожника Kommendant", – приводит слова Мантурова ТАСС.

Он отметил, что до конца года планируется выпустить 300–350 автомобилей премиум-класса.

"Что касается этого года, текущего. Мы рассчитываем выйти на объем поставок произведенных автомобилей примерно 300–350 автомобилей разной комплектации по году, в том числе произведенных в ОЭЗ "Алабуга", – сказал он.

Ранее сообщалось, что автомобили Aurus будут изготавливать на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

Отмечалось, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

Проект по разработке линейки авто представительского класса курирует министерство промышленности и торговли, а непосредственно изготовлением машин занимается Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

Первый автомобиль Aurus представили 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Мировая премьера состоялась на Московском автосалоне.

