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03:33

Производство модернизированного истребителя Су-57 может начаться в 2025 году – СМИ

безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 предполагается начать в 2025 году. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Уточняется, что истребитель будет выполнен в одноместном варианте, там также полностью обновят кабину и установят самую передовую авионику.

"Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно", – говорится в сообщении.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый такой самолет поступил на вооружение ВКС России в конце декабря прошлого года.

Для Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета. Речь идет о ракете класса "воздух-поверхность", снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа. До этого снаряд еще не испытывался вместе с самолетом-носителем.

Эксперт рассказал о военном самолете Су-57

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