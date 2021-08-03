В России начали разработку дальней гиперзвуковой ракеты Х-95

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В России начали разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Он отметил, что на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере определяется условием успешного ведения боевых действий, а превосходство обеспечивает эффективное применение истребительной и ударной авиации.

"В этих целях для Воздушно-космических сил России разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения военной и специальной техники, как <...> высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", – написал Зарудницкий в своей статье "Факторы достижения победы в военных конфликтах будущего" в журнале "Военная мысль".

Он также рассказал, что для ВКС создаются зенитные ракетные системы и комплексы, а также аппараты различных классов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, ракету Х-95 будут применять в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, а также модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Ранее стало известно, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий истребитель, который будет обладать малой радиолокационной заметностью и сможет развивать сверхзвуковую скорость полета более двух махов.