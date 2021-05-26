В РФ создают однодвигательный истребитель пятого поколения – СМИ

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Компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий истребитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что самолет будет обладать малой радиолокационной заметностью и сможет развивать сверхзвуковую скорость полета более 2 махов.

Взлетная масса составит до 18 тонн.

Ранее сообщалось, что в России идет разработка гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты с кодовым названием "Гремлин". Опытно-конструкторские работы стартовали еще в ноябре 2018 года. Начало испытаний запланировано на 2023 год.