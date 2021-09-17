Серийное производство новейшего истребителя Checkmate может начаться в 2025 году

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Серийное производство нового российского истребителя Checkmate может начаться в 2025–2026 году. Об этом в пятницу, 17 сентября, в ходе Тюменского нефтегазового форума сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Если мне память не изменяет, начало летных испытаний – 2023 год, организация массового производства <...>думаю, что 2025–2026 год", – приводит его слова РИА Новости.
Борисов подчеркнул, что данные сроки являются "вполне реалистичными". Он также выразил надежду, что Checkmate будет пользоваться большим спросом, поскольку обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения.
"Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена – это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", – добавил вице-премьер.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Он отметил, что проект не зависит от иностранного финансирования, однако участие в нем зарубежных инвесторов не исключается.
Новейший легкий многоцелевой истребитель представили публике в первый день работы Международного авиасалона МАКС-2021.
До этого Checkmate был презентован Владимиру Путину, который смог его увидеть первым после конструкторов. Президенту рассказали, что самолет разрабатывался с использованием новейших технологий и не имеет аналогов.
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