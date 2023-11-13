В России началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate началась в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" сообщает РИА Новости.

"На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", – рассказали в госкорпорации.

"Ростех" также сообщил, что после презентации Checkmate в 2021 году, от потенциальных заказчиков был организован сбор обратной связи, была скорректирована стоимость проекта и некоторые технические решения. В госкорпорации отметили, что это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность самолета.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, его ключевыми особенностями являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокое соотношение стоимости к эффективности.

Ранее СМИ www.m24.ru/news/politika/10102023/627904сообщали, что Россия увеличила производство истребителей Су-34, которые успешно используются на Украине в рамках спецоперации. По данным журнала Military Watch, производство самолетов увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в Киеве в мае 2023 года.