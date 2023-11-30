Американского военного эксперта удивили российские мини-дроны для Су-57

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Американский военный эксперт Гай Маккардл оказался удивлен способностями российских мини-дронов для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Newsweek.

Специалист отметил, что истребитель способен развивать скорость до двух Махов, и в теории запуск БПЛА на такой высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности.

По словам Маккардла, когда он впервые услышал новости о подобной российской разработке, то он не воспринял их всерьез. Однако затем он пересмотрел свою позицию, узнав, что Соединенные Штаты также работали над подобным проектом, но не добились успехов.

Как отмечают авторы статьи, Россия извлекла уроки из опыта противника и начала активно наращивать производство собственных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Их ключевыми особенностями являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокое соотношение стоимости к эффективности.

До этого американское издание заявило, что российский истребитель Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи. Одним из главных его преимуществ является возможность использовать ракету Р-37М, показавшую высокую эффективность в спецоперации.