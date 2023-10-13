В США заявили, что истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи. Об этом пишет Military Watch.

Он выделяется среди истребителей своего поколения не только тем, что его можно применять в различных ситуациях в реальных боях, но и высокой дальностью стрельбы наравне с широким арсеналом дальнобойных ракет, говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из главных преимуществ Су-57 является возможность использовать ракету Р-37М, показавшую высокую эффективность в спецоперации. При помощи нее истребитель может поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его китайские и американские аналоги.

Еще одно выдающееся качество самолета, по мнению журнала, это высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет "воздух-земля". В будущем Су-57 смогут использовать также уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Добавляется, что Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, который принимал участие в реальных воздушных боях и наносил удары против полноценной армии другого государства.

В августе главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на форуме "Армия-2023" на аэродроме Кубинка сообщили об эффективном применении истребителя в ходе СВО на Украине. Отмечалось, что его отличительная особенность – малая заметность.

В сентябре Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.

ВКС РФ используют новейшие истребители Су-57 в спецоперации на Украине