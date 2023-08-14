Шойгу на форуме "Армия-2023" показали новые средства поражения для Су-57

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Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на форуме "Армия-2023" на аэродроме Кубинка показали новейшие средства поражения для истребителя Су-57. Об этом пишет ТАСС.

Представитель предприятия-разработчика заявил, что подобная техника способна сильно увеличить возможности поражения различной номенклатуры целей. Вместе с этим во время осмотра статической экспозиции министру сообщили об эффективном применении истребителя в ходе спецоперации на Украине.

"В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность – малая заметность", – доложил главе ведомства летчик.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике. Во время посещения группировки министр проверил службу и выполнение задач частями, которые расположены на архипелаге Новая Земля. Совместно с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым Шойгу облетел объекты Центрального полигона России.

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике