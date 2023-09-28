ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С

Фото: телеграм-канал "Крылья войны"

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С, сообщается в телеграм-канале кабмина.

По словам вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова, вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе координационного совета при правительстве страны.

Новые самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны протестировали их в различных рабочих режимах. До конца текущего года российские войска получат самолеты пятого поколения.

Сейчас машины находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.

Владимир Путин ранее сообщил, что оружие на новых физических принципах призвано обеспечить безопасность государств в ближайшей перспективе. Подобное оружие предполагает задействование новых или ранее не применявшихся технологий и принципов. К нему относятся лазерное, инфразвуковое и радиочастотное оружие.

До этого вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Вооруженные силы РФ используют лазерное оружие нового поколения в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Он также отметил, что уже имеющиеся комплексы "Пересвет" могут ослеплять системы противника, в то время как новое и более мощное оружие использует тактику теплового поражения.

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