Павильон Москвы стал одним из самых больших на ПМЭФ-2024

Павильон Москвы – один из самых масштабных на Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить с 5 по 8 июня. В 2024 году пространство столицы оформили с технологическим уклоном.

Так, посетители могут оценить масштаб будущей ВСМ Москва – Санкт-Петербург на примере макета, попробовать мороженое, которое развозит мини-версия поезда, и узнать о беспилотном трамвае и электросудах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

