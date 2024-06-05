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05 июня, 18:15

Технологии

Павильон Москвы стал одним из самых больших на ПМЭФ-2024

Павильон Москвы стал одним из самых больших на ПМЭФ-2024

Человекоподобного робота представили на ПМЭФ

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Павильон Москвы – один из самых масштабных на Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить с 5 по 8 июня. В 2024 году пространство столицы оформили с технологическим уклоном.

Так, посетители могут оценить масштаб будущей ВСМ Москва – Санкт-Петербург на примере макета, попробовать мороженое, которое развозит мини-версия поезда, и узнать о беспилотном трамвае и электросудах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
технологииэкономикарегионывидеоЕкатерина Фоменко
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