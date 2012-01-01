Библиотеки Москвы предлагают горожанам новые возможности после цифровизации

Ежегодно 27 мая отмечается общероссийский День библиотек. В столице они уже стали не просто местом, где удобно в тишине посидеть с книгой. Сегодня это настоящие технологичные пространства с усовершенствованным подходом к работе с читателями. Например, москвичи могут воспользоваться онлайн-бронированием изданий, а также брать их на станциях самообслуживания. Рассказываем, как еще цифровые технологии изменили библиотеки в Москве.



Технологичная библиотека

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Внедрение цифровых технологий в московские библиотеки серьезно изменило их работу. В частности, огромный вклад внесло создание и развитие автоматизированной библиотечной информационной системы (АБИС). Она, например, помогает вести пользовательский учет, фиксировать факт выдачи и возврата книг. Также сохранять в профиле читателей сведения о полученной литературе. Главным элементом АБИС является электронный каталог, куда заносят данные об имеющихся в столичных книжных фондах изданиях.

Благодаря системе книги можно быстро отыскать по названию, автору и иным параметрам. Введя запрос, библиотекарь мгновенно узнает, есть ли в наличии интересующий читателя экземпляр. Таким образом, время обслуживания посетителей заметно сокращается. В настоящее время в фондах московских библиотек содержится более 15 миллионов книг.

Для их идентификации на каждом издании размещается штрихкод. При его сканировании библиотекари могут посмотреть в системе библиографические данные экземпляра. Также понять, получил ли посетитель книгу в этой или иной локации. Такой подход в том числе позволяет сократить время на оформление выдачи и возврата литературы.

Вместе с тем книги маркируют миниатюрной этикеткой с микрочипом (RFID-меткой). Последний содержит сведения об издании и служебные отметки. Сюда, например, относится информация о том, в каком состоянии находится экземпляр и можно ли его выносить из библиотеки. Библиотекарь при выдаче читателю книги сканирует радиометку. Затем сведения о том, что посетитель получил ее, поступают в АБИС и сохраняются в его профиле.

В столичных библиотеках предусмотрены и станции самообслуживания, где москвичи могут сами оформить на себя книгу. В этом тоже помогают штрихкоды и метки. Сам процесс достаточно простой. Для начала в читальном зале нужно взять интересующую книгу. Затем к встроенному сканеру станции поднести штрихкод читательского билета. Далее посетителю необходимо просканировать издание. После того как станция считает RFID-метку, экземпляр будет записан на обладателя читательского билета.



Что еще изменилось?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В прошлом москвичам, которые хотели получить книги в разных библиотеках, нужно было отдельно регистрироваться в каждой из них. С появлением автоматизированной библиотечной информационной системы такой необходимости больше нет. Теперь горожанам достаточно оформить единый читательский билет. Он выдается бесплатно на неограниченный срок и позволяет взять книгу в любой библиотеке Москвы.





Сергей Собянин мэр Москвы Для удобства читателей был создан новый формат читательского билета – единый, он выпускается как в пластике, так и электронно. Оформляется в библиотеке или на mos.ru.

Кроме того, для поклонников чтения был запущен сервис "Библиотеки Москвы". Его пользователям доступен ряд удобных функций. Например, возможность забронировать в любой библиотеке одно или несколько интересующих изданий. Интерактивная карта сервиса отобразит все учреждения, где они имеются в наличии.

Вместе с тем пользователь, не дожидаясь подтверждения от библиотеки, может сам в режиме онлайн перенести на более удобное число дату возврата книги. Ранее для этого читателям нужно было лично явиться в учреждение. Также в прошлом году в сервисе на основе нейросети заработала рекомендательная система. Искусственный интеллект предлагает юзерам книжную подборку, исходя из того, какие издания они прежде бронировали.

В сервисе имеются и другие функции. Например, можно ознакомиться с афишей событий в библиотеках и культурных центрах. Также купить билеты или зарегистрироваться на бесплатные мероприятия.

