Бровист Семенова назвала главные тренды в оформлении бровей в 2024 году

17 июня, 11:16Общество
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Естественная форма, осветление и прореживание – главные тренды в оформлении бровей в 2024 году. Об этом Москве 24 рассказала мастер по бровям и ламинированию ресниц Мария Семенова.
По ее словам, в последнее время в моде естественная форма, уже по ней допустима небольшая коррекция. Также стремительно набирает обороты новый тренд на осветление бровей.
"Но это не обесцвечивание, которое мы видим на обложках глянца, а окрашивание в тон к волосам на голове. Осветление хорошо подойдет девушкам, которые перекрасились в блонд, но от природы имеют темные брови. Брюнеткам же такой способ поможет сделать взгляд более легким", – пояснила эксперт.
Что касается окрашивания, в моде техника, где средство наносят не на все полотно брови, а только на волоски. Там же, где их не хватает, мастер добавляет штрихи специальными прямыми пигментами. Результат смотрится очень натурально и естественно, заключила Семенова.
Ранее косметолог-бровист Ольга Руда назвала главные ошибки при коррекции бровей. Одна из них – бездумное удаление волос в начале линии. Если допустить такую ошибку, нос будет казаться больше, а взгляд – нахмуренным, уточнила эксперт.