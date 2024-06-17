Бровист Семенова назвала главные тренды в оформлении бровей в 2024 году

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Естественная форма, осветление и прореживание – главные тренды в оформлении бровей в 2024 году. Об этом Москве 24 рассказала мастер по бровям и ламинированию ресниц Мария Семенова.

По ее словам, в последнее время в моде естественная форма, уже по ней допустима небольшая коррекция. Также стремительно набирает обороты новый тренд на осветление бровей.

"Но это не обесцвечивание, которое мы видим на обложках глянца, а окрашивание в тон к волосам на голове. Осветление хорошо подойдет девушкам, которые перекрасились в блонд, но от природы имеют темные брови. Брюнеткам же такой способ поможет сделать взгляд более легким", – пояснила эксперт.





Мария Семенова мастер по бровям и ламинированию ресниц Также спросом начала пользоваться услуга прореживания. С ее помощью получается осветлить общее полотно брови, убрать вьющиеся, растущие в неправильном направлении волоски, добавить легкости образу и увести акцент на глаза.

Что касается окрашивания, в моде техника, где средство наносят не на все полотно брови, а только на волоски. Там же, где их не хватает, мастер добавляет штрихи специальными прямыми пигментами. Результат смотрится очень натурально и естественно, заключила Семенова.

Ранее косметолог-бровист Ольга Руда назвала главные ошибки при коррекции бровей. Одна из них – бездумное удаление волос в начале линии. Если допустить такую ошибку, нос будет казаться больше, а взгляд – нахмуренным, уточнила эксперт.

