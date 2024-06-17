Песков заявил, что переговоры по обмену Гершковича должны проходить в полной тишине

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Переговоры с Соединенными Штатами Америки по поводу обмена американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича проводятся, но их детали останутся в тайне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

"Никакой информации об этом не может быть предоставлено", – уточнил он.

Песков также сообщил, что не может комментировать решение суда, согласно которому заседание по делу журналиста будет проходить в закрытом режиме.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. За шпионаж ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест журналисту. Он будет находиться в СИЗО до 30 июня 2024 года. Между тем Генпрокуратура РФ утвердила обвинение и направила в суд дело Гершковича.

Дело американского журналиста рассмотрят в Свердловском областном суде в закрытом формате 26 июня.

