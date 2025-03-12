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12 марта, 13:50

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"Сити": топ-3 муссовых десерта в московских ресторанах

"Сити": топ-3 муссовых десерта в московских ресторанах

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают муссовые десерты. На третьем месте расположилось корейское заведение "Чико" где можно попробовать сладкую капибару. Второе место заняла персиковая панна-котта с малиной в ресторане Chin-Chin.

Золото рейтинга досталось десерту "Туманность Андромеды", который подают в ресторане "Восход". Местные повара добавляют в это блюдо юдзу и малину. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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