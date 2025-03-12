12 марта, 13:50Город
"Сити": топ-3 муссовых десерта в московских ресторанах
Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают муссовые десерты. На третьем месте расположилось корейское заведение "Чико" где можно попробовать сладкую капибару. Второе место заняла персиковая панна-котта с малиной в ресторане Chin-Chin.
Золото рейтинга досталось десерту "Туманность Андромеды", который подают в ресторане "Восход". Местные повара добавляют в это блюдо юдзу и малину. Подробнее – в программе "Сити".