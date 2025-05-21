Совфед одобрил закон о локализации автомобилей такси

Фото: 123RF/uatp2

Совет Федерации одобрил закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Авторами идеи стали глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Согласно закону, для внесения машины в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному числу баллов, установленному правительством для госзакупок; указанное авто произведено в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

При этом с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026-го.

Исключения затронули Калининградскую область, Сибирь и Дальний Восток. Требования к машинам такси в Калининградской области и СФО не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах Дальнего Востока – до 1 марта 2030 года.

По действующему законодательству степень локализации обязательно учитывается, в частности, при заключении госконтрактов. Например, для участия в тендерах на госзакупки авто должно заработать не менее определенного количества баллов. С 1 января 2023 года минимальный порог составляет 3 200 баллов, с 1 января 2027-го он будет не менее 3 500 баллов, с 1 января 2028-го – не менее 3 700 баллов.

Ранее эксперт Михаил Блинкин рассказал, что локализация такси стимулирует импортозамещение и продажи отечественных автомобилей, однако может привести и к падению объемов перевозок.

По его мнению, в качестве такси можно использовать только те машины, которые способны выдержать пробег в 300–400 тысяч километров перед утилизацией. Однако представленные авто в большинстве своем так не могут, их годовой пробег до списания в среднем составляет 120–150 тысяч километров, уточнил он.

Если число такси снизится, то гражданам придется чаще пользоваться общественным или личным транспортом, что грозит повышением трафика в городах.

