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28 марта, 18:17

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Эксперт Блинкин предупредил о последствиях ужесточения требований к такси

На чем поедем? Как ужесточение требований к такси повлияет на рынок

В России планируют изменить требования к такси. На дороги могут выпустить машины, где большинство комплектующих – отечественные, а также созданные предприятиями, у которых есть контракт с Минпромторгом. Не обернется ли это проблемами для клиентов, разбиралась Москва 24.

"АвтоВАЗ" и не только

Фото: 123RF/uatp2

Первое чтение законопроекта, который предлагал использовать в такси машины с высокой долей отечественной сборки, прошло в Госдуме еще в январе 2024 года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что мера позволит поддержать отечественный автопром и создать новые рабочие места.

По задумке авторов законопроекта, он должен вступить в силу 1 октября 2025 года, однако документ вызвал вопросы у Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В письме на имя помощника президента Ларисы Брычевой глава объединения Александр Шохин предупредил о возможном росте цен на поездки и уходе самозанятых водителей. Поэтому в РСПП призвали отложить инициативу до осени 2026 года, сообщал РБК.

Второе чтение, по данным СМИ, запланировано на апрель 2025-го, однако к нему законопроект претерпел изменения. В частности, парламентарии предлагают допускать еще и те автомобили, которые были произведены по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. А те, что после, могут использоваться в такси по согласованию с правительством.

Механизм СПИК предусматривает заключение бизнесом контрактов с Минпромторгом. В обмен на меры господдержки компании обязуются выполнять проект и реализовывать в России ту или иную продукцию. В случае с авто речь о сборке машин, установке в них отечественных комплектующих и так далее.

Под действие нынешней версии законопроекта подпадет большое количество марок авто, причем не только российских, но и китайских. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"В первую очередь это модели "АвтоВАЗа" с высоким уровнем локализации – "Нива", Lada Granta и Lada Vesta. Также с учетом СПИК речь идет о продукции заводов "Москвич", "Автотор" (выпускает машины таких китайских брендов, как BAIC, Kaiyi и JMC. – Прим. ред.), Haval и Evolute", – перечислил эксперт.

Машины потянут?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

С одной стороны, локализация такси стимулирует импортозамещение и продажи российских авто. Но с другой, мера может привести к падению объемов перевозок. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"По нашим данным, в 2024 году пассажирооборот такси в России вышел на уровень примерно 50 миллиардов пассажиро-километров. Такие же показатели у всего электрического транспорта (трамвай, троллейбус, метро) и наполовину такие же у автобусов. То есть такси сейчас – важнейший сегмент общественного транспорта", – отметил специалист.

Чтобы поддерживать отрасль на высоком уровне, нужно много машин. И в случае с такси можно использовать только те, которые способны выдержать пробег в 300–400 тысяч километров перед утилизацией. Но представленные авто в большинстве своем так не могут, их годовой пробег до списания – в среднем 120–150 тысяч километров.
Михаил Блинкин
научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

Если количество такси снизится, россиянам придется чаще пользоваться общественным или личным транспортом. Это, в свою очередь, грозит повышением трафика в городах, предупредил Блинкин.

Еще одно возможное последствие – рост цен на поездки, заявил Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, уже сейчас многие таксопарки, использующие российские и китайские авто, жалуются на частые поломки. Затраты на ремонт компаниям придется компенсировать за счет пассажиров.

Понятно, что государство пытается стимулировать автопром. Но есть же утилизационный сбор, который ежегодно повышается на 25%. Он не возвращается импортерам, а передается на развитие отечественного производства. Почему бы на эти деньги не улучшать машины и тем самым не завоевывать рынок такси за счет их качества?
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

В свою очередь, председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что пока отрасль находится под контролем агрегаторов, серьезных изменений не предвидится. Те же, в свою очередь, диктуют как условия работы водителей, так и автомобили, которым отдается приоритет.

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