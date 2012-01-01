Эксперт Блинкин предупредил о последствиях ужесточения требований к такси

В России планируют изменить требования к такси. На дороги могут выпустить машины, где большинство комплектующих – отечественные, а также созданные предприятиями, у которых есть контракт с Минпромторгом. Не обернется ли это проблемами для клиентов, разбиралась Москва 24.

"АвтоВАЗ" и не только

Первое чтение законопроекта, который предлагал использовать в такси машины с высокой долей отечественной сборки, прошло в Госдуме еще в январе 2024 года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что мера позволит поддержать отечественный автопром и создать новые рабочие места.

По задумке авторов законопроекта, он должен вступить в силу 1 октября 2025 года, однако документ вызвал вопросы у Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В письме на имя помощника президента Ларисы Брычевой глава объединения Александр Шохин предупредил о возможном росте цен на поездки и уходе самозанятых водителей. Поэтому в РСПП призвали отложить инициативу до осени 2026 года, сообщал РБК.

Второе чтение, по данным СМИ, запланировано на апрель 2025-го, однако к нему законопроект претерпел изменения. В частности, парламентарии предлагают допускать еще и те автомобили, которые были произведены по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. А те, что после, могут использоваться в такси по согласованию с правительством.



Механизм СПИК предусматривает заключение бизнесом контрактов с Минпромторгом. В обмен на меры господдержки компании обязуются выполнять проект и реализовывать в России ту или иную продукцию. В случае с авто речь о сборке машин, установке в них отечественных комплектующих и так далее.



Под действие нынешней версии законопроекта подпадет большое количество марок авто, причем не только российских, но и китайских. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"В первую очередь это модели "АвтоВАЗа" с высоким уровнем локализации – "Нива", Lada Granta и Lada Vesta. Также с учетом СПИК речь идет о продукции заводов "Москвич", "Автотор" (выпускает машины таких китайских брендов, как BAIC, Kaiyi и JMC. – Прим. ред.), Haval и Evolute", – перечислил эксперт.

Машины потянут?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

С одной стороны, локализация такси стимулирует импортозамещение и продажи российских авто. Но с другой, мера может привести к падению объемов перевозок. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"По нашим данным, в 2024 году пассажирооборот такси в России вышел на уровень примерно 50 миллиардов пассажиро-километров. Такие же показатели у всего электрического транспорта (трамвай, троллейбус, метро) и наполовину такие же у автобусов. То есть такси сейчас – важнейший сегмент общественного транспорта", – отметил специалист.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Чтобы поддерживать отрасль на высоком уровне, нужно много машин. И в случае с такси можно использовать только те, которые способны выдержать пробег в 300–400 тысяч километров перед утилизацией. Но представленные авто в большинстве своем так не могут, их годовой пробег до списания – в среднем 120–150 тысяч километров.

Если количество такси снизится, россиянам придется чаще пользоваться общественным или личным транспортом. Это, в свою очередь, грозит повышением трафика в городах, предупредил Блинкин.

Еще одно возможное последствие – рост цен на поездки, заявил Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, уже сейчас многие таксопарки, использующие российские и китайские авто, жалуются на частые поломки. Затраты на ремонт компаниям придется компенсировать за счет пассажиров.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Понятно, что государство пытается стимулировать автопром. Но есть же утилизационный сбор, который ежегодно повышается на 25%. Он не возвращается импортерам, а передается на развитие отечественного производства. Почему бы на эти деньги не улучшать машины и тем самым не завоевывать рынок такси за счет их качества?

В свою очередь, председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что пока отрасль находится под контролем агрегаторов, серьезных изменений не предвидится. Те же, в свою очередь, диктуют как условия работы водителей, так и автомобили, которым отдается приоритет.

