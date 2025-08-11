На Тверской улице открылся павильон колледжей Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На Тверской улице в Москве открылся уникальный павильон столичных колледжей, оформленный в видео синего кейс-чемодана, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что столичные колледжи готовят специалистов по 150 востребованным профессиям от медицины и строительства до креативных индустрий. В открывшемся павильоне школьники и их родители могут познакомиться с возможностями среднего профессионального образования.

"Здесь можно попробовать себя в роли программиста, дизайнера, медика или инженера. Программа разделена на пять недель: четыре из них – тематические, еще одну посвятят лекториям", – указали в пресс-службе.

С 11 августа начнется неделя медицины, образования и социальной сферы. Гостям расскажут, как оказывать первую помощь, а также о принципах здорового образа жизни. Кроме того, на специальном тренажере можно будет проверить координацию.

Темой следующей недели станут креативные профессии и гостеприимства. Всех желающих научат создавать прически, сервировать стол и делать песочную анимацию.

На неделе строительства можно поработать с чертежами, попробовать виртуальную сварку и испытать материалы на прочность. Также пройдут мастер-классы по ландшафтному дизайну, где создадут красивые и функциональные места для отдыха.

Миру современных технологий посвятят цифровую неделю, в рамках которой можно будет попробовать управлять транспортом в формате VR, освоить работу с нейросетями и разработать приложение с дополненной реальностью.

На финальной неделе пройдут лекции с участием экспертов из разных областей. Спикеры ответят на вопросы гостей и поделятся советами. На интерактивной стойке "Каска профессий" искусственный интеллект поможет примерить образ любой профессии и сделать фотографию.

Кроме того, свои мастер-классы и интерактивные сессии проведут ведущие предприятия столицы. Среди них – Российское общество "Знание", футбольный клуб "Спарта-Москва", компания "Яндекс" и другие.

Павильон находится по адресу Тверская улица, дом 18, и будет работать до 14 сентября с 10:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" покажут модернизированные московские школы и колледж будущего.

Благодаря детализированным интерактивным макетам гости форума смогут узнать, как будут выглядеть колледжи будущего, новые и модернизированные школы. На площадке покажут модель первого в Москве инновационного колледжа моды и искусств, который будет рассчитан на 8 тысяч студентов. Общая его площадь составит 50 тысяч квадратных метров.

