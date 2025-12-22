Форма поиска по сайту

Вэнс заявил, что для властей США пожилые американцы важнее Украины

Фото: ТАСС/AP/Tom Brenner

Поддержка пожилых американцев стоит в администрации США выше финансовой помощи Украине. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину", – приводит РИА Новости слова Вэнса.

Делегация США на днях провела конструктивные переговоры с представителями Украины и Европы в Майами. В ходе встречи стороны обсудили сроки и последовательность следующих шагов в урегулировании конфликта.

Американские чиновники также встретились в Майами с представителями российской стороны. По итогам обсуждений спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что Москва по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования на Украине.

Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Уиткоффа

