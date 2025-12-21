Форма поиска по сайту

21 декабря, 19:51

Политика
Путин: доля неэнергетического экспорта из РФ в страны ЕАЭС выросла почти на 20%

Доля неэнергетического экспорта из РФ в страны ЕАЭС выросла почти на 20% – Путин

Фото: kremlin.ru

Доля неэнергетического экспорта из РФ в страны ЕАЭС выросла почти на 20% в 2025 году, рассказал Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"До 32 миллиардов долларов из совокупного оборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев", – указал российский лидер.

Он также отметил, что в Евразийском союзе налажена платежная инфраструктура, устойчивая и независимая от внешнего влияния. Кроме того, практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах – их доля в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%.

"Растет совокупный ВВП и, конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом в 10% валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель", – подчеркнул Путин.

Помимо этого, неуклонно растет количество стран, которые хотят взаимовыгодно взаимодействовать с ЕАЭС. Российский лидер напомнил, что вступило в силу соглашение о зоне свободной торговле с Ираном, заключены торговые соглашения с ОАЭ.

Также планируется подписание аналогичного документа с Индонезией, которое установит режим свободной торговли в отношении более 90% товарной номенклатуры и около 95% взаимного товарооборота.

"Тем самым откроется хорошая перспектива для углубления многопланового взаимодействия стран пятерки с одной из крупнейших и более динамично развивающихся экономик Азии и всего мира", – указал российский лидер.

По его словам, общее экономическое пространство ЕАЭС и зона свободной торговли СНГ охватывают рынок в 730 миллионов потребителей.

Ранее Путин отмечал, что развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона. Он также указывал на то, что сотрудничество в рамках союза продолжает поступательно развиваться, что позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения, принося выгоду каждому государству пятерки.

властьполитикаэкономика

