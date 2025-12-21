Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 17:40

Политика
Главная / Новости /

Путин: развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость

Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость – Путин

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Развитие сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, заявил Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза в узком составе.

Он также отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает поступательно развиваться, например, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, а также углубляются кооперационные связи участников объединения. В результате это позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения, принося выгоду каждому государству пятерки.

Президент подчеркнул, что это также помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки, а также всего Евразийского региона, что особенно важно в "условиях турбулентности" в глобальной экономике.

"Наша страна высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему развитию наших связей", – указал Путин.

Российский лидер отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает развиваться. Кроме того, союз прочно утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.

Он добавил, что рассчитывает на то, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным и позволит заметно продвинуться по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, указал на то, что в ЕАЭС сохраняются определенные проблемы. Он также отметил, что странам ЕАЭС нужно выработать подходы к третьим странам на ближайшие 5 лет.

"Белоруссия всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", – сказал белорусский лидер.

Еще одним "немаловажным вопросом" повестки он назвал председательство в органах союза в 2026 году. Согласно порядку, данное право переходит к Казахстану. Лукашенко выразил уверенность в том, что председательство Астаны привнесет "новый мощный импульс" в развитие евразийской экономической интеграции.

Саммит ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге. В повестку дня включено 20 вопросов. В частности, главы государств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика