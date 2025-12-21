Путин: развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Развитие сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, заявил Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза в узком составе.

Он также отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает поступательно развиваться, например, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, а также углубляются кооперационные связи участников объединения. В результате это позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения, принося выгоду каждому государству пятерки.

Президент подчеркнул, что это также помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки, а также всего Евразийского региона, что особенно важно в "условиях турбулентности" в глобальной экономике.

"Наша страна высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему развитию наших связей", – указал Путин.

Российский лидер отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает развиваться. Кроме того, союз прочно утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.

Он добавил, что рассчитывает на то, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным и позволит заметно продвинуться по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, указал на то, что в ЕАЭС сохраняются определенные проблемы. Он также отметил, что странам ЕАЭС нужно выработать подходы к третьим странам на ближайшие 5 лет.

"Белоруссия всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", – сказал белорусский лидер.

Еще одним "немаловажным вопросом" повестки он назвал председательство в органах союза в 2026 году. Согласно порядку, данное право переходит к Казахстану. Лукашенко выразил уверенность в том, что председательство Астаны привнесет "новый мощный импульс" в развитие евразийской экономической интеграции.

Саммит ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге. В повестку дня включено 20 вопросов. В частности, главы государств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.

