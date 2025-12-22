00:07Культура
Умер актер из "Оно" и "Прослушки" Джеймс Рэнсон
Фото: AP Photo/Danny Moloshok
Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по своим ролям в фильме "Оно" и сериале "Прослушка", умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает New York Post.
По данным судмедэкспертов, актер покончил с собой в Лос-Анджелесе. Более подробная информация пока не приводится.
Актерская карьера Рэнсона началась в 2001 году. Самыми известными его работами стали роли повзрослевшего Эдди в триллере "Оно 2" и контрабандиста Зигги – в драматическом сериале "Прослушка".
Помимо этого, Рэнсон запомнился зрителям по своим ролям в фильмах "Олдбой", "Выпускной", "Черный телефон", а также в дилогии "Синистер".