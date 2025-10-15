В ГД заявили, что не получали обращений о лишении Пугачевой пенсии и выплат

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Обращений о лишении пенсии и государственных выплат певицы Аллы Пугачевой в Госдуму не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Телеграм-канал SHOT ранее утверждал, что ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев направил в Госдуму обращение о том, чтобы лишить выплат Пугачеву и других звезд, покинувших страну после начала СВО.

При этом стало известно, что певица продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах, проживая за границей. По данным СМИ, она ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере более 105 тысяч рублей, которые складываются из нескольких компонентов: компенсация за звание народной артистки – 41 995 рублей, доплата за орден – 29 000 рублей, а также федеральные надбавки.

Трещев, в свою очередь, подал уже четыре иска к Пугачевой. Он пояснял, что поводом послужило то, что певица оскорбила российскую армию, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. По словам ветерана боевых действий, он хочет оставить себе после взыскания 1 рубль, а остальную сумму направить в бюджет страны.

Кроме того, Трещев дополнил иск и потребовал лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях. По его мнению, доходы от написанных ранее песен "не должны спонсировать антироссийские настроения".