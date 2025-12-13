Форма поиска по сайту

13 декабря, 10:04

Город

Дом по программе реновации появится на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Еще один жилой дом по программе реновации появится на востоке Москвы, в районе Перово. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Для этого внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки в отношении свободного участка общей площадью свыше 4 гектаров. Сам участок расположен на Зеленом проспекте, неподалеку от метро "Перово".

"Предельная площадь квартир в новостройке составит более 73 тысяч квадратных метров, а нежилая наземная площадь – около четырех тысяч квадратных метров", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства столицы.

Территорию возле дома благоустроят, установят детские и спортивные площадки. При этом само здание органично впишется в уже сложившуюся застройку столичного района, утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что 27 домов в Бескудниковском районе на севере Москвы полностью расселены с момента начала реализации программы реновации. За семь лет почти 2 900 семей переехали в современные новостройки. Всего в столичном районе планируется расселить 37 устаревших домов.

