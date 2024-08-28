"Безопасный город": мужчина сломал шлагбаум и повредил шесть авто в Савеловском районе

Мужчина сломал шлагбаум и повредил шесть автомобилей в Савеловском районе Москвы. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, злоумышленник, взяв деталь сломанного им шлагбаума, направился к припаркованным по близости машинам, начал разбивать окна и боковые зеркала.

Общий ущерб составил более 160 тысяч рублей. Мужчина отправлен в СИЗО. Мотивы его поступка неизвестны.

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