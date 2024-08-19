19 августа, 11:42 (обновлено 19.08.2024 12:08)Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживались в Продольном проезде из-за ДТП на путях
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Трамваи № 11, 17 и 25 задерживались в Продольном проезде в районе остановки "Метро ВДНХ" в связи с дорожно-транспортным происшествием на путях, предупреждал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
В настоящее время движение городского транспорта восстановлено.
Накануне затруднения в движении наблюдались на внутренней стороне 45-го километра МКАД, в районе съезда № 45. Неполадки начались после того, как в колонну автомобилей въехал грузовик. Движение восстановили спустя примерно час после аварии.
Два человека пострадали в массовом ДТП на 45-м км МКАД