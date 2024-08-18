Движение на 45-м км МКАД восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение на внутренней стороне 45-го километра МКАД, в районе съезда №45, восстановлено после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Движение на дороге было затруднено после того, как в колонну автомобилей въехал грузовик.

Ранее 5 человек погибли в ДТП в Красноярском крае, когда ехали с похорон друга, который также погиб в аварии. Смертельная авария случилась в районе 622-го километра трассы Р-255. Авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с фурой.