Дептранс начал тестировать динамический тариф на парковку в Москве

Дептранс начал тестировать проект с динамическим тарифом на парковку в Москве. Припарковаться в центре теперь можно будет за 0 рублей. Стоимость будет меняться в зависимости от загруженности стоянки.

Тестирование проводится с 16 по 30 сентября на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно на специальном сайте. Для остальных автомобилистов стоимость парковки будет оставаться стандартной для этих улиц. Кроме того, все участники испытаний получат эксклюзивную карту "Тройка" от "Московского паркинга".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.