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09 сентября, 09:15

Транспорт

Восемь маршрутов наземного транспорта заработали по новой схеме в Москве

Восемь маршрутов наземного транспорта заработали по новой схеме в Москве

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Восемь маршрутов наземного транспорта заработали по новой схеме после открытия станций метро. Теперь транспорт подъезжает прямо к новым вестибюлям, а жители ближайших районов могут с комфортом добираться до дома, учебы и работы.

За прошедший сезон в Москве скорректировали 90 маршрутов. Открыли 11 новых и еще 22 сделали электробусными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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