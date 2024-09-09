09 сентября, 09:15Транспорт
Восемь маршрутов наземного транспорта заработали по новой схеме в Москве
Восемь маршрутов наземного транспорта заработали по новой схеме после открытия станций метро. Теперь транспорт подъезжает прямо к новым вестибюлям, а жители ближайших районов могут с комфортом добираться до дома, учебы и работы.
За прошедший сезон в Москве скорректировали 90 маршрутов. Открыли 11 новых и еще 22 сделали электробусными.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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