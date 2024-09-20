Футуристичные турникеты появились на станции "Марьина Роща" БКЛ

На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии появились необычные футуристичные турникеты. Новый компактный корпус устройства увеличил пропускную способность на 30%. А оплачивать проезд можно любыми способами – от классических до самых инновационных, включая биометрию.

Как отметил исполнительный директор ассоциации "Цифровая Эра Транспорта" Дмитрий Ольховиков, все инновации и передовые технологии, которые внедряют в транспорт, в том числе и в части модернизации транспортной инфраструктуры, нацелены на увеличение комфорта, безопасности пассажиров и оптимизации пассажиропотока.

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