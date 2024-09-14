Расписание поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 временно изменилось

Временные изменения были внесены в расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-3. Так, с 14 сентября некоторые электрички будут отправляться и прибывать в другое время. Изменится и количество остановок на их маршрутах.

Некоторые поезда проследуют по укороченному пути, а некоторые электрички вовсе будут отменены. Эти перемены объясняются капитальным ремонтом четвертого пути на участке.

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