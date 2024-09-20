Новый этап восстановления трамвайных путей стартовал на Трифоновской улице в Москве

В Москве начали новый этап восстановления трамвайных путей на Трифоновской улице – от Олимпийского проспекта до улицы Щепкина. Когда линию откроют, более 70 тысяч человек получат комфортный способ передвижения и смогут доехать на трамвае до транспортного узла Рижская.

На данный момент все работы выполнены на 45%. Старт движению по восстановленной трамвайной линии дадут в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.